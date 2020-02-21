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الرجاء البيضاوي يتخطى بني ملال بالدوري المغربي

الرجاء البيضاوي يتخطى بني ملال بالدوري المغربي

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حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزًا هامًا على ضيفه رجاء بني ملال، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المغربي.

وسجل هدفي الرجاء الرياضي سفيان رحيمي في الدقيقة 64 وزكرياء الوردي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف رجاء بني ملال ياسين الصالحي في الدقيقة 84.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده غلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام الجيش الملكي، وتوقف رصيد رجاء بني ملال عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.



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