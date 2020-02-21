  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

وفيات جماعية للحيوانات بالصين.. وإعدام ملايين الدولارات بسبب كورونا

محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة

بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته

عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"

عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)

المتهم

بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا

الفيديو

شاهد.. يموت على الهواء مباشرة أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية

كورونا

مفاجأة.. أمريكا تنتج علاجًا لفيروس "كورونا"

وزارة المالية

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

حذاء صلاح

هدية «صلاح» لطفل سوري تحظى بإعجاب صحافة لندن

الرجاء

الرجاء البيضاوي يتخطى بني ملال بالدوري المغربي

«ميدو»:

إيقاف 3 لاعبين من الأهلي والزمالك والقمة في موعدها

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

#

مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك

#

الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

#

7 من أساطير الأهلي يجتمعون في مكان واحد .. وشوبير ينشر صورتهم

المصريون

الزمالك

الاهلى

ميدو

السوبر

أشاد أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، باللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بعد إدارته لأزمة مباراة القمة في الدوري المصري، كما أكد إقامتها في موعدها.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية.. يسطر التاريخ بأنه لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها".

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل.

وعن الأزمة التي حدثت أمس عقب مباراة كأس السوبر بين لاعبي الفريقين، قال ميدو:"سيتم إيقاف على الأقل 3 لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين...".

يذكر أن أزمة كبرى قد نشبت أمس بين لاعبي الفريقين، بعد انتهاء مباراة السوبر، والتي توج بها نادي الزمالك بضربات الترجيح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيقاف 3 لاعبين من الأهلي والزمالك والقمة في موعدها
» الأهلي زعيم أندية إفريقيا والزمالك تاسعًا
» سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ
» قائد الأهلي يتوعد لاعبي الزمالك
» موجة ثلوج تضرب السعودية
» «أزارو» يسجل في فوز فريقه الاتفاق على الفيصلي
» بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا
» 5 ملاعب مُرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا وموعد الإعلان
» تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان
» الإسماعيلي يودع كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز
» الإمارات تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ 360 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية