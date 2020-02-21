» ترامب يعين "أردنية" مستشارة للأمن الداخلي

عمرو أديب: محمد بن راشد يصنع الأمل بالمنطقة
"بكري" يكشف: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار
كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا
إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية على حدود مصر
نواب: الأمن لا يمانع عودة الجماهير للملاعب.. بشرط
برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد
الذهب يصدم المصريين والدولار يستقر
عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)
نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟
وفيات جماعية للحيوانات بالصين.. وإعدام ملايين الدولارات بسبب كورونا
المصريون ووكالات
فجر
05:13
شروق
06:36
ظهر
12:13
عصر
15:25
مغرب
17:51
عشاء
19:21