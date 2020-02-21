مصطفى بكرى: الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين الاقتصادية

21 فبراير 2020 - 11:10 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان جريئًا وهامًا، مشيرًا إلى أنه أدرك أنه لم يكن أمام الدولة المصرية خيار أخر سوى الإصلاح.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الرئيس السيسي يعلم أن عملية الإصلاح لها تداعيات ونتائج سلبية ولكنه صارح الشعب منذ البداية بثمن الإصلاح.

