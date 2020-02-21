» مشرفة على العائدين من الصين تكشف تفاصيل انضمامها

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قالت قمر فتحي، ممرضة وأحد أفراد الطاقم الطبي بالحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، إنها أحد أعضاء فريق الانتشار السريع بوزارة الصحة، وعندما كلفت بالمهمة لم تكن تعلم أنها ستنضم لفريق الحجر الصحي.
وأشارت "قمر"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن رئيسة فريقها تواصلت معها وأبلغتها أنه يوجد مهمة في مطروح لمدة 15 يوما، وبعدها علموا أنه الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان.
وأضافت أحد أفراد الطاقم الطبي بالحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، أن أهلها في البداية تخوفوا من انضمامها لفريق الحجر الصحي، ولكنهم اعتبرها مهمة قومية.

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