» عائد من الصين يفجر مفاجأة عن الدراسة في ووهان

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كشف الدكتور معتز خفاجى، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، عن أن الجامعات الصينية أعلنت بدء الدراسة، فدراستهم مستمرة بشكل طبيعي، ويدرسون "أونلاين".
وأشار "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أصدر قرارا بعد استلام العائدين من ووهان الصينية عملهم في مصر، والاستمرار في دراستهم.
وثمن أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، الدور الذي قامت به الدولة المصرية بكل مؤسساتها تجاه المصريين العائدين من ووهان، موضحا أنه تم تواصل السفارة المصرية معهم منذ اللحظة الأولى لإعلان انتشار فيروس كورونا.

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