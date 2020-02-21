اقتصادي: الجنيه المصري أفضل ثانى عملة أداءً في العالم

21 فبراير 2020 - 11:50 م

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الجنيه المصري أصبح أفضل ثاني عملة أداءً في العالم خلال عام 2019 وذلك بعد العملة الروسية.



وتابع عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر بحلول عام 2030 ستكون سادس أفضل اقتصاد في العالم وفق التوقعات الدولية.

