إستاذ بجامعة هارفارد: هذا الأمر يحافظ على مستوى السكر فى الدم

22 فبراير 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن تناول اللحوم مع الخضراوات في بداية الوجبة يحافظ على مستوى السكر في الدم.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تناول اللحوم في البداية ثم الخضراوات ثم النشويات يعمل على عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم، في حين أن تناول العيش في البداية يرتفع السكر للغاية.

