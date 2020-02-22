  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أزمة الجنيه تنتهي خلال 6 أشهر

اقتصادي: الجنيه المصري أفضل ثانى عملة أداءً في العالم

عمرو أديب

عمرو أديب: محمد بن راشد يصنع الأمل بالمنطقة

زيادة الاحتياطي النقدي

"بكري" يكشف: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية على حدود مصر

أرشيفية

نواب: الأمن لا يمانع عودة الجماهير للملاعب.. بشرط

أمطار على الإسكندرية

برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

صورة

الذهب يصدم المصريين والدولار يستقر

عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"

عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)

سد النهضة

نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟

كاميروني يشهر إسلامه إثر نجاته من هجوم هاناو

عرب وعالم

الشرطة تعتقل الإرهابي
الشرطة تعتقل الإرهابي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من أمريكا بشأن هجوم قاعدة "عين الأسد" بالعراق

#

السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها

#

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

#

"شريف منير" يطالب بمحاسبة المسيئين لابنته

أشهر مواطن كاميروني إسلامه، الجمعة، إثر نجاته من الهجوم الإرهابي العنصري الذي وقع في مدينة هاناو غربي ألمانيا.
ونجا بيتر مينّيمان من الهجوم بعدما نفذ الرصاص من سلاح المهاجم، قبل أن يشهر إسلامه في مقر جمعية "هاناو" الإسلامية، عقب صلاة الجمعة، ويغير اسمه إلى بلال بيتر مينّيمان.
وفي كلمة له خلال إشهار إسلامه، قال مينّيمان، الذي يعمل مدربا للملاكمة، إن الهجوم العنصري وقع أثناء تناوله للأكل رفقة أصدقائه في مقهى أرينا.
وأردف: "أصدقائي ماتوا أمام عيني، وأنا نجوت من الموت بعد نفاذ الرصاص من المهاجم. لا زلت تحت تأثير الحادث".
وأوضح أنه يملك معلومات كثيرة عن الإسلام، الذي قرر دخوله بعد الحادث.
والأربعاء، وقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو؛ أسفر عن مقتل 9 بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.
وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن الألماني منزل منفذ الهجوم الإرهابي العنصري "توبياس.ر" 47 عاما؛ وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كاميروني يشهر إسلامه إثر نجاته من هجوم هاناو
» السعودية تعلق سفر مواطنيها من وإلى إيران
» بالفيديو.. نصائح مهمة لمرضى السكري.. تعرف عليها
» طبيب يزف بشرى سارة للأطفال المصابين بالسكر
» عائد من الصين يفجر مفاجأة عن الدراسة في ووهان
» مشرفة على العائدين من الصين تكشف تفاصيل انضمامها
» ترامب يعين "أردنية" مستشارة للأمن الداخلي
» الزمالك يدرس خوض قمة الدوري بـ«البدلاء»
» مفاجأة.. أمريكا تنتج علاجًا لفيروس "كورونا"
» بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته
» سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة