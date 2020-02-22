ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا" في الإمارات لهذا الرقم

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بالأرقام.. 1362 حالة وفاة وآلاف المصابين بـ "كورونا" في الصين

قالت الإمارات الجمعة إنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة الخليجية إلى 11.
وقالت وزارة الصحة في بيان «الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما والآخر من بنجلادش ويبلغ من العمر 39 عاما وحالتهما الصحية مستقرة».
وتوفي ما يربو على 2100 شخص في الصين بالفيروس الجديد الذي ظهر في ووهان في ديسمبر كانون الأول. وتشير بحوث جديدة إلى أن الفيروس ينتقل بصورة أقوى مما كان يعتقد في السابق مما فاقم القلق الدولي من تفشيه.
وسجلت الإمارات أول حالات إصابة في 28 يناير كانون الثاني عند تشخيص إصابة أربعة أفراد في عائلة صينية.
ومنذ ذلك الحين عُلقت رحلات الطيران إلى البر الرئيسي الصيني باستثناء بكين.
ومعظم من جرى تشخيص إصابتهم في الإمارات صينيون. وقالت وزارة الصحة إن من بين المصابين فلبيني وهندي.
وقالت الوزارة إن ثلاثة من المصابين وهم صينيون تعافوا تماما.
ولم تكشف الحكومة عن موقع علاج المصابين أو مكان زيارتهم للبلاد.

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