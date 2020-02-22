عاجل.. إصابة مسئول إيراني بفيروس "كورونا"

22 فبراير 2020 - 07:53 ص

أعلن التليفزيون الإيراني منذ قليل عن إصابة مسئول إيراني بفيروس"كورونا"، ولم يحدد التليفزيون من هو المسئول الذي أصيب بالفيروس.

في سياق متصل أعلنت إيران مساء أمس أن هناك احتمالية كبيرة أن تكون جميع محافظات إيران بها إصابات بالفيروس القاتل.

وكانت أعلنت السلطات الإيرانية أمس أن مدينة"قم" شهدت وفيات العديد من الأشخاص نتيجة لإصابتهم بالفيروس ، حيث وصل عددهم إلي 4 وفيات.

وتعتبر مدينة"قم" من أكبر المدن الإيرانية حيث يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة ، بالإضافة إلي وجود العشرات من المزارات السياحية بها والتي يقصدها الآلاف.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أغلقت المدارس والجامعات وقامت بنشر قوات الجيش في الأماكن المصابة، و أعلنت العراق عن خوفها من وصول الفيروس إلي الحدود العراقية لذلك قامت بمنع السفر إلي إيران كما منعت استقبال أي إيراني .