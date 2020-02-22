الزمالك لا يفوز إلا بالحكام .. ولا يمكن مقارنته بالأهلي العملاق

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الترجى التونسى

شن الإعلامي الرياضي أمير بوكة هجوما شرسا على الناقد الرياضي شريف عبد القادر بعد قوله إن الترجي التونسي لا يفوز إلا بمساعدة الحكم وذلك عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

قال "بوكة" في لقاء مع برنامج "ستاد ماد" التونسية: أقول للناقد الرياضي شريف عبد القادر إن الترجي توج بكأس السوبر من الإسكندرية سنة 1995 وسنة 1998 بكأس الكؤوس الأفريقية من أنجولا ، وفي عام 2011 و 2019 لم ينهزم الترجي خارج تونسي ، وفي سنة 2018 توج باللقب حين وجد العدل التحكيمي بعد أزمة برج العرب مع الأهلي.

وأضاف: ورغم ذلك أقول إن الزمالك استحق الفوز على الترجي في السوبر الأفريقي مع تأكيدي على شرعية هدف الترجي الثاني الملغى.

واستدرك: الزمالك فاز بالكونفدرالية ظلما بعد إلغاء هدف صحيح لفريق نهضة بركان المغربي ، وحتى في مصر لا يمكن مقارنة الزمالك بالأهلي لأن الأهلي كيان عملاق ، وكلما كان الحكم أجنبيا كلما فاز الأهلي ، وحين يكون التحكيم عادلا لا ينتصر الزمالك ابدًا.

وتابع: قناة أبو ظبي الرياضية استضافت الناقد الرياضي المذكور لتحليل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وليس لإقحام الترجي في الأمر.

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