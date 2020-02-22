» فنان شهير يكشف مفاجأة عن واقعة ضربه لـ" محمد رمضان "

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محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد عادل شعبان

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باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة شهير مفاجأة حول تداول فيديو له أثناء اعتدائه بالضرب على الفنان محمد رمضان .

وكان رمضان يغني في أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المنيب ، قبل أن يقوم الفنان باسم سمرة بدفعه على المسرح لينظر له محمد رمضان شذرا فيما اعتبره البعض خلافا بين الاثنين .

وقال "سمرة" : محمد رمضان أخويا وحبيبي .. والناس كانوا يندفعون للسلام علينا فحدث ما حدث.

وأضاف: أنا رديت على الموضوع دا كتير .. وهو موضوع تافه .. ومش عايز أرد عليه تاني.

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