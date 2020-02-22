» مفاجأة مدوية عن علاقة إمام مسجد في لندن بمقتل الأميرة ديانا

أحمد عادل شعبان
ظهر "رأفت ماجلاد" - إمام مسجد بلندن - في صلاة الجمعة أمس بعد ساعات قليلة من تعرضه لحادث إرهابي من شاب كاره للإسلام .
وقال الإمام السبعيني "ماجلاد": أشعر بالأسف تجاه الشاب الذي حاول قتلي ، لكني أسامحه لأن الإسلام أمرنا بذلك .
وأضاف: لقد جاءني قبل أشهر وأخبرني أنه يريد تعلم الإسلام ، وفيما يبدو كان يفعل ذلك لكي يدخل المسجد دون إثارة الشكوك .
وتابع: بعدها بفترة فوجئت به يقوم بطعني في رقبتي ، لكني لا أستطيع الغياب عن صلاة الجمعة ولو غبت عنها لشعرت أن شيئا كبيرا ينقصني.
وأبرزت الصحف البريطانية علاقة "ماجلاد" بحادث مقتل الأميرة ديانا ، حيث أكدت أنه كان المسئول عن تغسيل جثمان دودي الفايد الذي توفي في نفس الحادث.
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