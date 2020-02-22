» السودان.. لجنة للتحقيق قي أحداث العنف

22 فبراير 2020 - 09:56 ص

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للتحقيق برئاسة الناب العام تاج السر الحبر، في أحداث العنف التي جرت أول أمس خلال مسيرات الخرطوم، علي أن تقدم تقريرها في فترة أقصاها 7 أيام.



وأعلن مجلس الوزراء السوداني أن المسيرات الشعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي ، وانتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين ،لافتا إلي أن وزارة الصحة أعلنت أن 53 شخصا أصيبوا في تلك الأحداث.





وأعرب "حمدوك" في خطاب وجهه للشعب السوداني عن أسفه لما حدث ، مشددا علي أن هذا الأمر مرفوض قطعيا في عهد حكومة جاء بها حراك جماهيري.

