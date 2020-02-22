» أصاله تعلق على انفصالها من "العريان": بتعالج بسببه

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حب

أصالة

طارق العريان

علقت الفنانة السورية، أصالة، للمرة الأولى، على انفصالها من المخرج طارق العريان،كاشفة أنها تأثرت بشدة بسبب انفصالها، وذلك لحبها الشديد له.

وقالت أصالة، في أحد اللقاءات التلفزيونية،: "الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي .. من 25 سنة أنا مجموعة من هذه الأشياء".

وتابعت: "أنا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس والفترة اللي غنيت فيها أغنية شامخ كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا و بتعالج عند دكتور نفسي .. ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي .. اكيد مكنتش بحالة مستقرة واللي صورته كان الحقيقة".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "زعلت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدًا كتير لأنه مش اي راجل .. أنا كنت متعلقة بيه كتير وبحبه .. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا حبيته كتير".


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