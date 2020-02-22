أبرز مباريات اليوم .. المواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.
"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، كالتالي..
الدوري الإنجليزي
تشيلسي X توتنهام - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
ساوثهامبتون X أستون فيلا - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7
كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
بيرنلي X بورنموث - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8
شيفيلد يونايتد X برايتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
ليستر سيتي X مانشستر سيتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني
برشلونة X إيبار - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال سوسيداد X فالنسيا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال مدريد X ليفانتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
سبال X يوفنتوس - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
فيورنتينا X ميلان - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي
مارسيليا X نانت - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6
ديجون Xموناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
الدوري التركي
بشكتاش X طرابزون سبور - 07:00 مساءً
عصر03:26 م
فجر
05:12
شروق
06:35
ظهر
12:13
عصر
15:26
مغرب
17:52
عشاء
19:22