حقائق مثيرة عقب تشريح جثة" مايكل جاكسون"

22 فبراير 2020 - 11:29 ص

كشف تشريح جثة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون والذي توفي عن عمر يناهز 50 عاما، في عام 2009 عن العديد من الحقائق المثيرة والتي لم يكشفها عنها إلا بعد التشريح.

وكان من أبرز هذه الحقائق السبب وراء شعره الطويل حيث كشف التشريح أنه كان أصلع تماما ، وهذا هو السبب في شعره الطويل.

كما أظهر التشريح أن شفتيه باللون الوردي الدائم نتيجة لوشم تجميلي بالإضافة إلي وشم حاجبيه باللون الأسود.

وكذلك تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن مما يؤد أنه بالفعل كان يعاني من البهاق.

العديد من العمليات التي تركت آثارها علي جسده نتيجة لتعرضه لحريق أثناء تصوير إعلان بيبسي بسبب الألعاب النارية والتي سببت له حرائق من النوع الثاني والثالث، ومن وقتها أشيع أنه ارتبط بمسكنات الألم.

والعمليات التي أجراها هي عمليات تجميل بالإضافة إلي ندبتين جراحيتين خلف أذنه وندوب أخري علي جانبي الأنف وندوب في قاعدة عنقه وعلي ذراعيه ومعصميه.