  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحية كاريوكا

تحية كاريوكا.. تزوجت 14 مرة وحاولت الانتحار بسبب "صباح"

علاء مبارك

بعد براءته..علاء مبارك: شكرًا فريد الديب

ملك البوب الراحل مايكل جاكسون

حقائق مثيرة عقب تشريح جثة" مايكل جاكسون"

ارشيفية

الإعدام لمتهمين.. ذبحا متسولا وقطعا جهازه التناسلي

ميسى

أبرز مباريات اليوم .. المواعيد والقنوات الناقلة

فيروس كورونا

مفاجأة.. الصحة العالمية : إصابات بكورونا ..لم تسافر الصين ولم تخالط المرضي

عمرو أديب

"أديب" : يهمني الكلمة النضيفة. ولو الفنان اسمه " مشكوح الشكيح"

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

عاجل.. براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

ارشيف

رقص ساخن بالكويت على "بنت الجيران"

علاء مبارك

علاء مبارك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضية التلاعب بالبورصة

بعد براءته..علاء مبارك: شكرًا فريد الديب

الحياة السياسية

علاء مبارك
علاء مبارك
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضية التلاعب بالبورصة

#

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

#

شخصيات خليجية تطمئن على "مبارك" هاتفيًا

#

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

تويتر

فريد الديب

التلاعب بالبورصة

علاء مبارك

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،على الحكم ببراءته هو وشقيقه جمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، موجهًا بالشكر للمحامي فريد الديب .

وكتب علاء مبارك، في تغريدته "الحمد والشكر لله ، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ 2011 بالرغم  من كم التهديدات والمضايقات التى تعرض لها الا انه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة ".

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش

وفي 20 سبتمبر الماضي، قبلت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقي، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة للمتهم جمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته -بغير حق- على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. هجوم عنيف علي الشرطة من 40 ألف نحلة
» مروع.. إصابة 22 شخصا فى تصادم سيارتين
» بسبب "كورونا"..كوريون يثيرون الفزع في إسرائيل
» بلاغ عاجل للنائب العام ضد "شيكابالا"
» غدا "الإفتاء" تستطلع هلال رجب
» تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين
» سامسونج تعلن عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا
» عضو الزمالك لهذا السبب طرد "كهربا"
» أول تعليق لإيران على إصابة مسئولها بـ"كورونا"
» أصاله تعلق على انفصالها من "العريان": بتعالج بسببه
» بدء استقبال طلبات الحج بـ "الداخلية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة