" صوتي فيه بحة ".. ممرضة تثير رعب إعلامية

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إم بي سي

ممرضة

كورونا

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أثار صوت ممرضة كانت متواجدة بالحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا عقب انتشار بووهان ، رعب الإعلامية ياسمين سعيد ،العائدين من مدينة ووهان الصينية والذين تم احتجازهم في الحجر الصحي في مطروح لمدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من المرض.

 وقالت "ياسمين" خلال برنامجها "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر"،موجهة حديثها للممرضة:" : "مال صوتك ،الدنيا آمان، أطمن يعني ولا إيه"، لتجيبها الممرضة: "متقلقيش أنا صوتي كدا فيه بحة بالإضافة إلى أن الكمامات الطبية مؤثرة على صوتي شوية".

 و أضافت الممرضة ،:"أن عائلتها في البداية كانت خائفة بانضمامي إلى الحجر الصحي، موضحة انها طمأنتهم وأخذت زمام المبادرة خاصة أنها من ضمن فريق الطوارئ في الوزارة، قائلة :"كنا واخدين استعدادتنا للمرض بكفاءة والحمد لله عدت على خير".

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