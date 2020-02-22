أول قرار لـ"الخطيب" بعد خسارة السوبر

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الجماعي للفريق، على ملعب النادى بالجزيرة.

وقام "بيبو" بعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين بعدما خسر لقب كأس السوبر بالخسارة أمام الزمالك أول أمس بركلات الترجيح.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت بعدما حصل الفريق الأحمر على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب العودة من الإمارات وخوض لقب كأس السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


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