قرار عاجل من الكويت بشأن رعاياها بإيران

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الكويت

فيروس كورونا

عقب ارتفاع حصيلة الوفيات بإيران، ستصل طائرات كويتية من إيران، اليوم السبت، على متنها 700 مواطن سيتم إخلاؤهم من هناك كإجراءات احترازية خشية من انتشار فيروس كورونا.

 

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني قوله إنه "تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين".

 

وأضاف أن الكويت أرسلت فريقًا يتكون من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران؛ لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات.

 

وكشف المصدر أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

 

وحول الإجراءات التي ستتخذ للتعامل مع الكويتيين العائدين من إيران، أوضح المصدر أن أول رحلة قادمة من إيران ستصل عصر اليوم وسيكون على متنها 120 راكبا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزارة الصحة جهزت موقعين لاستخدامهما كحجر صحي للقادمين من الدول الموبوءة، وأن أول تطبيق للحجر الصحي سيكون على كل القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشيًا للفيروس.

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