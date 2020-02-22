» فنانة شهيرة تعلن عن اعتزالها الفن وتثير ضجة

أثارت الفنانة الكوميدية، إيمان السيد، ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن أعلنت عن نيتها في اعتزال الوسط الفني.

وكتبت إيمان السيد، في منشورها على فيسبوك: "رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك ‏المهنة"، لتثير تساؤلات الجمهور وتتصدر قائمة البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر أعمال إيمان السيد الفنية، مشاركتها في مسلسلي "البرنسيسة بيسة" لـ مي عز الدين، و"ابن أصول" لـ حمادة هلال، واللذان تم عرضهما في الموسم الرمضاني من عام 2019 الماضي.‏