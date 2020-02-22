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قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم حمل سكين

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متابعات - الدويني فولي

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جيش الاحتلال

صفقة القرن

شاب فلسطينى

أعلن جيش الاحتلال أنه قتل شابا فلسطينيا بحجة أنه كان يحمل سكينا لدي اقترابه من الجنود بالقرب من باب الأسباط المؤدي إلي البلدة القديمة في القدس المحتلة.

و قال المتحدث بسام الشرطة الإسرائيلية أن لجنود أطلقوا النار علي الشاب الذي حاول تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لافتا إلي أنه جاري التعرف علي هوية الشاب.

وكانت إسرائيل قد عززت إجراءات الأمن في القدس في الأسابيع الماضية مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام أو ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي رفضها الفلسطينيون .

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أمس بأنه سيحيي خطة لبناء نحو 3 ألاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية .

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