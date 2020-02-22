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انتفاخ المعدة والآلام المبرحة.. هذه هي الأسباب

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انتفاخ المعدة والآلام المبرحة
انتفاخ المعدة والآلام المبرحة
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متابعات - أمينة عبد العال

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القلق

انتفاخ المعدة

الم المعدة

تعتبر مشكلة انتفاخ المعدة من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون إلا أن الأسباب غالبا  ما تكون مجهولة ، لكن كشفت الدراسات الحديثة أن غالبا ما يكون السبب هو التوتر والقلق.

وأشارت الدراسات أن العلاقة بين القلق و ألم المعدة ينتج نتيجة لإصابة أحد الأنظمة بالخلل فيؤدي إلي اضطراب النظام الآخر، بما يعني أن الإجهاد العقلي في العمل يتساوي مع اضطراب البطن.

كما يشار إلي أن مشاكل الأمعاء قد يكون لها تأثير علي القلق والإجهاد ما يشير إلي أن محور القناة الهضمية يعمل في كلا الاتجاهين.

ووجه الأطباء النصيحة إلي من يعاني من هذه المشكلة بإتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة التي تزيد من حدة مشاكل المعدة.


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