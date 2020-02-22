كأس الإمارات.. العين يهزم الوصل 5/6

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حقق فريق العين فوزًا مثيرًا على الوصل، بستة أهداف مقابل خمسة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "آل نهيان"، ليتأهل الأول إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتى.

كان التوجولى لابا كودجو مهاجم العين نجم اللقاء دون منازع بعد أن سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" فى الدقائق 3، 37 من ركلة جزاء، 73 و85، فيما سجل البرازيلى كايو هدفين للعين فى الدقيقتين 60 و67.

وأحرز أهداف الوصل ويلتون سواريز فى الدقيقة التاسعة، جورج دووينح (هدفين) فى الدقيقتين 45 و66، فابيو دى ليما فى الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وعلى صالح فى الدقيقة 91، وتعرض لاعب الوصل دووينج للطرد فى الدقيقة 83.

كان فريقا بنى ياس والظفرة قد حسما تأهلهما للدور نصف النهائى أمس الجمعة، وتختتم مباريات دور الـ 8 بلقاء اتحاد كلباء أمام الشارقة فى السادسة والنصف مساء.

جدير بالذكر أن شباب الأهلى دبى يتصدر جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن العين الوصيف. 


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