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"حميدتي" ينفى إرسال قوات سودانية للإمارات

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قوات سودانية

حميدتي

نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، توجه بلاده لإرسال قوات إلى الإمارات.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا حول توجه الخرطوم لإرسال قوات إلى الإمارات، إلا أن دقلو المعروف بـ"حميدتي"، نفى في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الجمعة في مطار الخرطوم لدى عودته من جنوب السودان، أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات.

كما حذر من "إطلاق أكاذيب وشائعات غير مقبولة لا تخدم مصلحة البلاد"، حسب بيان صدر عن مجلس السيادة.

ودعا حميدتي إلى تحري الصدق والأمانة، مشددا على أنه "لم تكن هناك أي قوات سودانية في طريقها إلى الإمارات وقد تم إرجاعها بأمر منه".


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