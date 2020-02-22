بعد فقدان كلمة السر.. تاجر مخدرات يخسر أكثر من 900 مليون جنيه

فقد تاجر مخدرات إيرلندي مسجون، ثروته البالغة 46 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 926 مليون جنيه مصري) من عملة "البيتكوين"، بعد فقدان الأرقام السرية للوصول إليها.

وقام "كليفتون كولينز" ( 49 عامًا) بكتابة الأرقام السرية في ورقة وقام بتدبيسها في أدوات الصيد بالمنزل. وبعد إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي الحشيش في سيارته، والحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، قام مالك المنزل بتنظيفه، وحرق الورقة التي تحمل الرموز السرية، ولم يتم العثور عليها.

وقال "كولينز" للشرطة الأيرلندية، إن الخسارة هي عقاب على غبائه، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان".

وعمل "كولينز" كحارس أمن ومربي للنحل، قبل البدء في زراعة الحشيش في أيرلندا في عام 2005. وقام بتخزين الأموال التي جناها من الاتجار في المخدرات في دبلن في 6000 بيتكوين بين أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، عندما كانت قيمة الواحدة منها بنحو 3 جنيهات استرلينية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت القيمة، ووصلت إلى 7،427.43 جنيهًا إسترلينيًا للعملة الواحدة.

الشرطة الأيرلندية تبحث بشكل محموم عن الرموز السرية، فيما زار الضباط مكب النفايات، حيث قال العمال إنهم يتذكرون رؤية معدات الصيد المهملة، لكن ربما تم شحنها إلى ألمانيا أو الصين من أجل التخلص منها.

وكان مكتب الأصول الجنائية الأيرلندية استحوذ على "بيتكوين" بعد تقديم طلب للاستيلاء عليها، لمصادرتها، لكونها من عوائد تجارة المخدرات التي عمل فيها، ومع ذلك، لم يتمكن من الوصول إليها.

وتأمل الشرطة أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تمكينها من الوصول إلى حسابات تاجر المخدرات المحبوس حاليًا.