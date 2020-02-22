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بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون

الرياضة

استون فيلا
استون فيلا
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أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

ساوثهامبتون

استون فيلا

سقط فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، بهدفين دون رد أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات المرحلة  الـ27 لبطولة الدورى الإنجليزي.

أحرز هدفى ساوثهامبتون شين لونج فى الدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، ثم سجل ستيوارت أرمسترونج الهدف الثانى فى الدقيقة 94 من الشوط الثانى، وشهد اللقاء مشاركة محمود تريزيجيه مع الفريق بديلا، بينما جلس أحمد المحمدى على دكة البدلاء.

فشل أستون فيلا فى تحقيق الفوز لتعزيز آماله في البقاء قبل مواجهة مانشستر سيتي مطلع مارس المقبل بملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس الرابطة، فيما نجح ساوثهامبتون فى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأمين موقعه في وسط الجدول.

تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 25 محتلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 10 برصيد 34 نقطة.

وفى المباريات الأخرى فاز كريستال بالاس على نيوكاسل بنتيجة 1 / 0، وتعادل شيفيلد يونايتد أمام برايتون 1 / 1، بينما خسر بورنموث أمام بيرنلى.

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