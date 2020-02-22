» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه

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وفاة

أمين شرطة

المنيا

وافت المنية، نقيب شرطة، اليوم السبت، خلال أداء مهام عمله داخل نقطة شرطة في المنيا.

البداية كان بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بوفاة النقيب تامر سعيد، رئيس نقطة شرطة أبوالعباس بمركز بني مزار.

وجاءت الوفاة بسبب أزمة قلبية، أثناء أداء مهام عمله بنقطة الشرطة.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.


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