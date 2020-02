فيديو مرعب لطفلة تمشي على حافة عمارة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة شوهدت وهي تمشي على طول الحافة الضيقة للواجهة الخارجية للبناية، على ارتفاع 25 مترا، بينما كانت الأم في الحمام، وحقق الفيديو مشاهدات بالجملة على المواقع.

وأظهرت اللقطات الطفلة وهي تعبر شرفة الشقة لتسير على الحافة الخارجية، بينما تم تصويرها من مجمع سكني مجاور.

وبدلا من التسلق إلى نافذة مجاورة لها للوصل لبر الأمان، شوهدت الطفلة وهي تعود بالطريقة التي جاءت بها.

وفي لحظة مرعبة، كادت الطفلة أن تسقط في الشارع بينما كانت تسير على طول الحافة، قبل أن تتوقف عند النافذة التي انتهت فيها اللقطات.

بعد أسابيع من انتشار فيديو الطفلة التي تسير على حافة ضيقة وارتفاع كبير ببناية في إسبانيا، قال القضاء كلمته بشأن الوالدين اللذين واجها انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر القاضي إغلاق القضية، والتوصية بعدم توجيه أي تهم للوالدين، بعد الواقعة التي شهدتها جزيرة تنريفي في الرابع من يناير الماضي.

وقال متحدث باسم المحققين في القضية: "تم اتخاذ القرار بعد إجراء مقابلة مع والدي الفتاة، واستنتجت المحكمة أن الواقعة كانت مجرد حادث دون أي احتمال واضح لتكراره".





OMG! ???????? This toddler managed to climb out of this building window whilst the parents were taking a shower.

This apparently happened over the weekend at a property in Playa Paraiso, Tenerife! pic.twitter.com/iv27cS8pGH