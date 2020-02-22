هدايا ملاك تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

22 فبراير 2020 - 08:46 م

حجزت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، مقعدًا في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال الدور نصف النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وتغلبت هداية على بطلة كينيا بنتيجة كبيرة ورغم سهولة المنافسة وفارق الخبرة الكبير إلا أنه كانت هناك مخاوف من حدوث مفاجآت في ظل مشاركة هداية ملاك ولم تكتمل نسبة شفائها من الإصابة التي تعرضت لها في معسكر إسبانيا مؤخرًا.

وأعربت هداية، عن سعادتها بالتأهل للأولمبياد ووعدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق حلم الميدالية الثانية.

وأوضحت أن تأهلها إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من التصنيف العالمي ساهم في عدم خوضها التصفيات الأولية في الأولمبياد وتجنب مواجهة اللاعبات الكبار في الأدوار الأولى عكس هذه المرة والتي ستكون مهمتها أصعب خاصة أنها ستشارك للمرة الأولى في وزن جديد لم تشارك به من قبل في الأولمبياد.