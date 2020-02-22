  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مخاوف من نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

أرشيفية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

مجدي يعقوب

«مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى

السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

"الحبيب الندل".. مفاجأة في اغتصاب 4 شباب لفتاة القليوبية

الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية

تعرف على عدد المصابين.."كورونا" يصل لبنان والسبب إيران

هدايا ملاك تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

الرياضة

بعد البرونزية الثالثة.. هداية ملاك: لا أفكر في المكافأة
بعد البرونزية الثالثة.. هداية ملاك: لا أفكر في المكافأة
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "ترامب" يستعد لحضور أولمبياد طوكيو باليابان

#

كوريا الجنوبية ترافق السعودية إلى أولمبياد طوكيو

#

أمم إفريقيا.. منتخب اليد يهزم أنجولا 33/26

#

«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

المصريون

الاولمبياد

طوكيو

هداية ملاك

حجزت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، مقعدًا في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال الدور نصف النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وتغلبت هداية على بطلة كينيا بنتيجة كبيرة ورغم سهولة المنافسة وفارق الخبرة الكبير إلا أنه كانت هناك مخاوف من حدوث مفاجآت في ظل مشاركة هداية ملاك ولم تكتمل نسبة شفائها من الإصابة التي تعرضت لها في معسكر إسبانيا مؤخرًا.

وأعربت هداية، عن سعادتها بالتأهل للأولمبياد ووعدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق حلم الميدالية الثانية.

وأوضحت أن تأهلها إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من التصنيف العالمي ساهم في عدم خوضها التصفيات الأولية في الأولمبياد وتجنب مواجهة اللاعبات الكبار في الأدوار الأولى عكس هذه المرة والتي ستكون مهمتها أصعب خاصة أنها ستشارك للمرة الأولى في وزن جديد لم تشارك به من قبل في الأولمبياد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليفانتي
» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا
» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» السعودية تستعد لاستخراج 200 ترليون قدم مكعب من الغاز
» بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون
» ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه
» تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي بسبب «كورونا»
» «ميسي» يسجل سوبر هاتريك في فوز برشلونة على إيبار بخماسية
» "سامسونج" تغلق مجمعًا صناعيًا بسبب «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة