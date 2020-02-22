دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم غدًا الأحد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1441هـ.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة بعد المغرب.. تابعونا..اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان".

وأكدت الحسابات الفلكية أنه سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.