تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

22 فبراير 2020 - 09:18 م

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، تسجيل انخفاض حاد في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس "كورونا".

تزامن هذا مع تحذيرات مسؤولي الصحة في العالم، من أنه من المبكر التكهن بشأن تفشي المرض مع تسجيل إصابات جديدة في دول أخرى.

وقالت السلطات الصينية إن البر الرئيسي سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، نزولا من 889 في اليوم السابق.

وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع اتساع تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات السبت، إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433، وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

وظهر كورونا في حوالي 26 دولة ومنطقة خارج الصين وأودى بحياة 13 شخصا حتى الآن، وفق "رويترز".