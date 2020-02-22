  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سقوط أمطار - أرشيفية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أرشيفية

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

أرشيفية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

مجدي يعقوب

«مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى

السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

آخر الأخبار

سقوط أمطار - أرشيفية
سقوط أمطار - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

بشرى من "الأرصاد" عن طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، قد تصاحبه رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن الطقس المتوقع على شمال صعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي، نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 18    10

شبين الكوم    17    9

طنطا  16    9

الاسكندرية    16    11

مطروح 15    10

بورسعيد       17    12

دمياط  17    11

السويس       19    10

سيوة   17    10

بلطيم  16    11


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر
» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليفانتي
» وقف بسكويت المعاهد الأزهرية بسبب الرمل
» بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة
» التلفزيون يستضيفه والجمهور يقاطع.. جدل كبير بسبب «محمد رمضان»
» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا
» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي بسبب «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة