أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، قد تصاحبه رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن الطقس المتوقع على شمال صعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي، نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 18 10

شبين الكوم 17 9

طنطا 16 9

الاسكندرية 16 11

مطروح 15 10

بورسعيد 17 12

دمياط 17 11

السويس 19 10

سيوة 17 10

بلطيم 16 11