» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى

22 فبراير 2020 - 09:48 م

شكَّل مركزُ الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية مجلسًا علميًّا استشاريًّا يضم خبراءَ من عدةِ مجالات وتخصصات علمية منها: الهندسة الوراثية، وعلوم الأجنة، وعلوم الفلك، وأمراض النساء، والطب النفسي، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم القانون، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا، فضلًا عن علماء الشريعة في كافة فروعها.

تأتي هذه الخطوة المهمّة للتعرف على? رأي المتخصصين والخبراء في هذه المجالات؛ لإحكام الفتوى? ومواكبتها لواقعنا المعاصر، ومراعاة كل الجوانب الدقيقة والمستحدثة في الأمور العلمية والطبية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بها.

وجديرٌ بالذكر أن المركز قد استعان قبل ذلك بعدد من المتخصصين في مثل هذه المجالات قبل أن يصدر فتاواه في بعض المستجدات؛ فقد عَقَد عددًا كبيرًا يجاوز المائة من وِرش العمل مع هـ?ؤلاء العلماء، كان منها: عشر ورش عمل في الهندسة الوراثية، ومثلها في أمراض النساء، وكذا في علوم الفلك، بجانب إعداد وتنظيم برنامج تدريبي شامل في علوم النفس والاجتماع، وغيرها من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة في هذه المجالات.

كما يسعى? المركزُ دائمًا لتغطية كافة المجالات العلمية التي تتصل بمجال عمله وفْقَ رسالته، وتحقيقًا لأهدافه؛ مراعيًا تطورات عصرنا ومستجدّاته.