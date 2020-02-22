» تعليق الدراسة في 8 محافظات إيرانية بسبب كورونا

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أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تعليق الدراسة في 8 محافظات بينها طهران في إطار جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد".
وإضافة إلى طهران، تم تعليق الدراسة في 7 محافظات أخرى هي قم وأردبيل وألبرز ومركزي وغيلان وهمدان وقزوين، وفق بيانات منفصلة صدرت عن إدارة تلك المحافظات.
ويشمل قرار التعليق المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات والمؤسسات التعليمية الدينية لمدد تتراوح بين يوم وأسبوع.
كما قررت السلطات الإيرانية تعليق جميع المسابقات الرياضة في البلاد لمدة 10 أيام وإلغاء جميع الأنشطة الفنية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الكشف عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 إصابة و5 وفيات.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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