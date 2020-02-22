مرتضى منصور: هؤلاء تسببوا في الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي

22 فبراير 2020 - 11:40 م

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن جماعة الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا تقوم بإشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.



وأضاف منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قدمت بلاغ تخابر بالتسجيلات به بعض الإعلاميين الذين يقومون بإثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك".



وتابع : "بعض الشباب التابع للإخوان يثيرون الفتنة يرغبون في إحداث الوقيعة في الشعب المصري بين جماهير الأهلي والزمالك، وهناك غرفة عمليات في ماليزيا بها أرقام هواتفي وبها معقل التنظيم الإرهابي وتعمل على استهدافي".



وأضاف: "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى رأسهم بطولة الكونفدرالية والكأس السوبر المصري والسعودي والأفريقي".