  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الخطيب

أول رد من النادي الأهلي على قرارات اتحاد الكرة

علاء مبارك

هذا ما قاله رئيس الزمالك عن علاء وجمال مبارك

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هؤلاء تسببوا في الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة السوبر

محمد رمضان

"الباز": محمد رمضان أخطر على الشباب من المخدرات

ضبط 8 أطنان عطارة و4800 عبوة صلصة مجهولة المصدر

أخصائي تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. يسبب السرطان

أرشيفية

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

بالفيديو..

مرتضى منصور: هؤلاء تسببوا في الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل ثورة جماهير الزمالك للإطاحة بمرتضى منصور

#

رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى: برضو هتقولوا "مرتضى" و ولاده؟

#

مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح

#

مرتضى يكشف عن رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن جماعة الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا تقوم بإشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.
وأضاف منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قدمت بلاغ تخابر بالتسجيلات به بعض الإعلاميين الذين يقومون بإثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك".
وتابع : "بعض الشباب التابع للإخوان يثيرون الفتنة يرغبون في إحداث الوقيعة في الشعب المصري بين جماهير الأهلي والزمالك، وهناك غرفة عمليات في ماليزيا بها أرقام هواتفي وبها معقل التنظيم الإرهابي وتعمل على استهدافي".
 وأضاف: "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى رأسهم  بطولة الكونفدرالية والكأس السوبر المصري والسعودي والأفريقي".
وأوضح: "حصدنا الدوري و5 بطولات كأس  وبطولة الكونفدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي  والسوبر الأفريقي  والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات وهذا أمر لم يحدث مسبقا في تاريخ الزمالك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم الزمالك السابق: عقوبات مباراة السوبر "عادلة"
» أخصائي تغذية يحذر: تناول الكاتشب خطر على الأطفال
» مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب بسبب "كهربا"
» هكذا تدار اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان
» المستكاوى: "هقطع شرايين إيدي لو لم يحدث هذا الأمر"
» تعليق ناري من لـ"موسى" على خناقة مباراة السوبر
» تعليق الدراسة في 8 محافظات إيرانية بسبب كورونا
» «مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى
» إسرائيل تمنع 200 أجنبي من دخول أراضيها
» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر
» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة