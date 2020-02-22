"اتصالات البرلمان": 10 ملايين حساب وهمي على "الفيسبوك"

22 فبراير 2020 - 11:50 م

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك، وأنه يوجد 60 مليون أكونت رسمي على الموقع العملاق الأزرق، مضيفا أنه تم رصد الصفحات تقوم بعمل إعلانات عن الأدوية المجهولة المصدر، تعلن بطريقة لتجذب القارئ، لتحقق مكاسب مالية بالملايين.



وأضاف بدوي - خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل- أن الصفحات المجهولة بعد ما تحقق المكاسب تقوم بقفل الأكونت، كمثال أن هناك حالة في المنصورة أخذت علاج تخسيس، وتبين أنها شترت من صفحة مجهولة المصدر، وبعد الإبلاغ عن الصفحة تبين أنه تم قفلها نهائيا.



وتابع بدوي، أن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت لديها أحدث الأجهزة لتكشف أي صاحب أكونت وهمي، وتم ضبط عدد كبير من الصفحات الوهمية وضبط المتهمين، مضيفا أن هناك صفحات عديدة للدجل والشعوذة، وهناك الكثير ممن يصدقها، ويوجد كذلك صفحات للنصب على الشباب، عن طريق سفرهم للخارج، مشيرا إلى أن أكثر من 7 آلاف شاب، تم النصب عليهم، وكل شاب تم الأخذ منه 3 آلاف جنيه، ولم يسترد الشباب المبالغ والصفحات تم قفلها.



وكان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن عمليات النصب الإلكتروني زادت في الآونة الأخيرة، وهذا يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة العالم المفتوح الذي يجب التعامل معه بحيطة وحذر، حيث جرى رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يومًا، وهذا وفقًا لإحصائية قامت بها اللجنة مؤخرًا بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

