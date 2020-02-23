» أخصائي تغذية يحذر: تناول الكاتشب خطر على الأطفال

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن الكاتشب يحتوي على مادة عبارة عن سم، لذلك يجب التقليل من تناوله بقدر الإمكان.



وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المرأة إذا كانت حامل، فعليها الابتعاد عن الكاتشب تمامًا، معقبًا: "لو المرأة حامل وبتأكل كاتشب، هتخلف أولاد مصابين بالتوحد، ولديهم أمراض كثيرة جدًا".

وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المرأة إذا كانت حامل، فعليها الابتعاد عن الكاتشب تمامًا، معقبًا: "لو المرأة حامل وبتأكل كاتشب، هتخلف أولاد مصابين بالتوحد، ولديهم أمراض كثيرة جدًا".