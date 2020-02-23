"آل الشيخ" يطاالب الأهلي باللجوء إلى "الفيفا"

جدير بالذكر أن

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها يوم السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: