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عمرو موسى: تركيا أخطر من إيران لهذا السبب

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أكد الدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تركيا أخطر كثيرا من إيران ، وأن التحركات التركية فيها تحركات استراتيجية خطيرة.
وأضاف الدكتور عمرو موسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" أن تركيا لديها خطة ترغب في تنفيذها بخلاف ما يتداوله البعض بخصوص البحث عن عودة الخلافة وما إلى ذلك، مشيراً إلى أنه لابد أن نتعامل بشكل جَدي مع تركيا والتعامل على أنها خصم صعب، وهي تعلم أنها لا سلطان لها في أي مكان بالمنطقة إذا كانت مصر معترضة.
وأشار موسى إلى أن هذه الدولة أصبحت لديها دور استراتيجي، وأن هناك بعض الدول العربية مكنتهم من لعب هذا الدور في المنطقة على مدار السنوات الماضية.
 




 

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