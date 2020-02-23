» رئيس الزمالك يهدد: "مش هكمل الدورى"

23 فبراير 2020 - 01:10 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز في حال تم منعه من حضور المباريات.



وأضاف منصور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك حكم من المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يجوز قيام هيئة رياضية بمعاقبة هيئة.

