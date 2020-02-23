محمد رمضان يكشف معلومة محرجة عن باسم سمرة .. والإبراشي يقاطعه

23 فبراير 2020 - 06:40 ص

رد الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو المتداول له أثناء قيام الفنان باسم سمرة بدفعه في أحد حفلات الزفاف.



وقال "رمضان" في لقاء مع برنامج "التاسعة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة التلفزيون المصري: كنت في فرح ابن واحد صاحبي في المنيب .. باسم سمرة أخويا وصاحبي لكن مكانش في وعيه.



وأضاف: باسم لو كان في وعية كنت هرد بأيدي الشمال .



وانفعل الإعلامي وائل الإبراشي : يعني ايه مكانش في وعيه؟ .. باسم سمرة كان واعي بس وقال مقصدتش.



ليرد "رمضان" قائلا: ولو قال أنا مقصدش برضو مكانش في وعيه.





