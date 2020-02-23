أعضاء بمجلس الأهلي يطالبون الخطيب بهذا الأمر بعد عقوبات لجنة الانضباط

23 فبراير 2020 - 07:13 ص

كشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي عن قيام عدد من أعضاء المجلس بتقديم اقتراح ناري لمحمود الخطيب - رئيس النادي - بعد قرارات لجنة الانضباط ضد عدد من لاعبي الأهلي.



وطلب عدد من أعضاء المجلس بضرورة اتخاذ الخطيب قرارا بالانسحاب من بطولة الدوري العام وكافة البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم .



وعبر الأعضاء عن استيائهم الشديد بسبب تلك القرارات التي وصفوها بغير المحايدة .



وكان الخطيب قد دعا لجلسة عاجلة بعد تلك القرارات لمناقشة تداعياتها على الفريق والرد عليها.



