تفاصيل جديدة في فيديو المسنة الباكية

23 فبراير 2020 - 10:07 ص

رد الدكتور علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، على فيديو السيدة المسنة التي بكت من أجل دخولها الحمام، قائلاً: "تحركنا على الفور، وتمكنا من الوصول إلى هذه السيدة الساعة الـ12 مساءً بالأمس".

وأضاف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه السيدة المسنة ليست في دور رعاية، ولكنها تعيش في أسرة طبيعية مع زوجها المسن، والممرضة الرفيقة لهما في المنزل هي من قامت بنشر هذا الفيديو لأنها كانت تريد أن تضغط على الأسرة، من أجل العودة مرة أخرى للعمل.

وتابع: "زوج السيدة قام بتحرير محضر للممرضة، وتواصلت الوزارة مع السيدة المسنة، وتم عرض كل أوجه المساعدات سواء كان توفير رفيق أو دور رعاية".

ولفت إلى أن أولاد هذه السيدة المسنة يعملون في الخارج، وبعد رؤيتهم لهذا الفيديو، لديهم رغبة في العودة مرة أخرى لمصر، بسبب تأثرهم نفسيًا.