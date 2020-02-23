ما علاقة والدته.. اتهام خطير يلاحق الجندي

23 فبراير 2020 - 11:10 ص

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مهاجميه قائلا: "هناك أشخاص اتهموني بالزنا، وهذا الاتهام فارغ ولا محل له".

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "قالوا عن والدتي إنها يهودية، كل هذا الكلام تحت رجلي".

واستشهد بالآية القرآنية: "إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون"، مؤكدًا أن كلام السلفيين واتهامهم جاء متزامنًا مع الدفاع عن الحويني.

وتابع الجندي: "الحويني هو الدهقان الأكبر بتاعهم، مشيرًا إلى أنه يقوم بتجميع كل فتاواه التى لم يعتذر عنها وسيعرضها على المشاهدين للحكم عليه".