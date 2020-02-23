شاهد.. ماذا قالت بسمة وهبة للجمهور وهي تؤدي العمرة

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بسمة وهبي

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بسمة وهبي
بسمة وهبي
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متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

المملكة العربية السعودية

بسمة وهبي

#اخبار السعودية

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو أثناء تأديتها للعمرة، علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر مقطع الفيديو بسمة وهبة وهي تدعو إلى الجمهور وكل من أوصاها بالدعاء ومتابعيها، داعية أن يتقبل الله الدعاء من كل من يشاهد مقطع الفيديو، قائلة: "يا رب أكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتى يارب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم أرضي عنا جميعًا يارب".

جدير بالذكر أن الإعلامية بسمة وهبة سافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وتشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة "ON E ".


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