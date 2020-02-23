» تعليق غريب من هنا الزاهد عن أحمد فهمي و"كلبته"

23 فبراير 2020 - 12:32 م

علقت الفنانة هنا الزاهد على صورة شاركها زوجها الفنان أحمد فهمي على حسابه الشخصي علي"إنستجرام" وهي صورة له مع حيوانه المفضل "الكلبة زيزي" في منزله وهو يحملها علي رأسه، قائلة: "عائلتي المفضلة".

يذكر أن المخرج أحمد الجندي أوقف تصوير فيلم"حلم سوسن" للنجم أحمد فهمي بعد تصوير 10 أيام في العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي بسبب انشغال الثنائي بمسلسلهما الجديد مع أكرم حسني" تيمون وبومبا" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن أحمد فهمي حدد موعد إجراء العملية الجراحية الثانية في المرئ يوم 13 مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ويعود بعدها فورا إلى القاهرة لاستكمال عمله وكان قد أجرى عملية أولي في القاهرة ولكنها لم تحقق النجاح الكامل.





