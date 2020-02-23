» فتاتان تعرضان رشوة 120 ألف جنيه على موظف.. السبب صادم

23 فبراير 2020 - 12:55 م

روي سيد ماهر، مشرف الأمن بمستشفى أورام الإسماعيلية، تفاصيل رفضه رشوة بقيمة 120 ألف جنيه، قائلاً: "إنه لاحظ أن هناك فتاتين تترددان على المستشفى، وهناك أماكن محددة لدخول المرضى، ولكنهما يتجهان لقسم الملفات ويقفان مع موظف لفترة معينة، وبعدها يتجهان للصيدلية ثم ينصرفان".

وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أنه توجه لقسم الملفات للسؤال عن سبب وجود الفتيات، فأبلغه الموظف أنهما يأتيان لبيع برفانات وشامبوهات.

وتابع: "أنه تابع الفتاتين لمدة شهر واكتشف أن الفتاتين تقومان بخلع النقاب فور خروجهما من المستشفى، وأمسك بواحدة منهما والأخرى فرت هاربة، فقالت له إنهما يأتيان للحصول على تبرعات من المستشفى، وترتدي النقاب حتى لا يعرفها أحد".